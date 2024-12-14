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  • ЭСК поддержал решение Казарцева не показывать 2-ю желтую Ленини за игру рукой в матче с «Локо»: «Это не срыв перспективной атаки, нарушение произошло далеко от ворот»
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ЭСК поддержал решение Казарцева не показывать 2-ю желтую Ленини за игру рукой в матче с «Локо»: «Это не срыв перспективной атаки, нарушение произошло далеко от ворот»

Василий Казарцев верно не удалил Кевина Ленини в игре с «Локомотивом».

«Краснодар» дома сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0) в 18-м туре Мир РПЛ.

На 44-й минуте хавбек «быков» Ленини сыграл рукой, тем самым остановив атаку соперника. Главный судья не стал наказывать игрока желтой карточкой, которая стала бы для Ленини второй в матче.

«Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Краснодар» №6 Кевина Ленини на 44-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока не являлось срывом перспективной атаки, поскольку место нарушения находилось далеко от ворот, а в зоне куда двигался мяч находился игрок обороняющейся команды, который немедленно вступал в единоборство с атакующим игроком.

Комиссия единогласно поддерживает решение арбитра ограничиться штрафным ударом без внесения дисциплинарных санкций в данном игровом эпизоде» – говорится в заявлении ЭСК.

Лапочкин считает, что Казарцев должен был удалить Ленини в матче с «Локо»: «Игра рукой, срыв перспективной атаки – вторая желтая»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
ЭСК РФС
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