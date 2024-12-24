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Индзаги о 2:0 с «Комо»: «Интер» знал, что как только прибавит оборотов, сможет взять игру под контроль. Так и получилось»

Симоне Индзаги оценил победу «Интера» над «Комо» (2:0) в Серии А.

«Мы должны поздравить «Комо», потому что они не стали закрываться, но «Интер» не терял концентрацию и мало что им позволил.

В первом тайме мы были не так остры, как обычно, к тому же поле было не в лучшем состоянии – на следующей неделе его будут перестилать. Соперник проделал много беговой работы, но мы знали, что как только прибавим оборотов, сможем взять игру под контроль. Так и получилось», – сказал тренер «Интера».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
logoИнтер
logoСимоне Индзаги
logoсерия А Италия
logoКомо
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