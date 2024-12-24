У Чалханоглу 150 голевых действий в чемпионатах. За 11 лет в топ-5 лиг больше очков по «гол+пас» среди хавбеков лишь у четверых – де Брюйне, Ройса, Ди Марии и Пайета
Хакан Чалханоглу совершил 150 (76+74) голевых действий в топ-чемпионатах.
Это пятый результат в топ-5 лиг Европы среди хавбеков за последние 11 сезонов – с момента дебюта турка в Бундеслиге-2013/14.
Лидирует по этому показателю Кевин де Брюйне – 223 очков по «гол+пас». В топ-4 также входят Марко Ройс (172), Анхель Ди Мария (170) и Димитри Пайет (162).
В понедельник Чалханоглу сделал голевую передачу за «Интер» в матче Серии А с «Комо» (2:0). Ранее он выступал за «Милан», «Байер» и «Гамбург».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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