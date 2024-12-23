Сапета о самой бесполезной трате: «Куртка Philipp Plein за 600 тысяч. Нравились черепа, стразы. Проходил в ней недолго и кому-то подарил»

Александр Сапета назвал самой бесполезной тратой молодости куртку за 600 тысяч.

– Помнишь свою самую бесполезную трату по молодости?

– Я был диким шмоточником. Однажды купил кожаную куртку от Philipp Plein – отдал где-то 600 тысяч. Раньше этот бренд был очень популярен среди футболистов – нравились черепа, стразы.

Проходил в ней недолго и кому-то подарил. Сейчас смотрю на свои фотки в этой куртке и не понимаю, как мне по башке битой никто не дал и не отобрал ее, – сказал бывший полузащитник «Динамо», выступающий за «Пари НН-2 » в LEON Второй лиге Б.

Сапета о тратах футболистов: «Вот будешь вкладываться во что-то 15 лет карьеры, и? Осознаешь, что молодость прошла мимо. Какие-то деньги нужно просто прогулять»