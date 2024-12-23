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  • Сапета о тратах футболистов: «Вот будешь вкладываться во что-то 15 лет карьеры, и? Осознаешь, что молодость прошла мимо. Какие-то деньги нужно просто прогулять»
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Сапета о тратах футболистов: «Вот будешь вкладываться во что-то 15 лет карьеры, и? Осознаешь, что молодость прошла мимо. Какие-то деньги нужно просто прогулять»

Александр Сапета считает, что футболистам стоит прогулять часть денег.

– Во что советуешь вкладываться молодежи?

– Ой, не люблю эту тему. Был свидетелем нескольких разговоров, когда опытный футболист пихал молодому: «Я же тебе говорил вкладываться в недвижимость! Почему не вкладываешься?»

Слушай, ну как ты можешь что-то советовать, не зная, что у парня происходит в жизни? Может, у него какие-то семейные проблемы. Каждый сам распоряжается своими деньгами. И потом – вот будешь ты вкладываться во что-то все 15 лет своей карьеры, и?

– Будешь классно себя чувствовать после завершения.

– Да, но в итоге осознаешь, что молодость прошла мимо – не потусил, не покайфовал, не впитал все прелести жизни и воздух свободы. Поэтому все нужно делать в меру: какие-то деньги пустить на дело, какие-то – просто прогулять, – сказал бывший полузащитник «Динамо», выступающий за «Пари НН-2» в LEON Второй лиге Б.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
деньги
logoДинамо Москва
logoАлександр Сапета
logoВторая лига Б
logoПари НН-2
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