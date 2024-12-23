Сапета о мошенниках: «Удивляюсь, как некоторых разводят на огромные бабки. Мне такие деньги страшно переложить из правой руки в левую, а они отдают абсолютно чужим людям»
Александр Сапета не понимает, как мошенникам удается обманывать футболистов.
– Бизнес у тебя есть?
– Есть небольшой ресторан в Саратове и еще одно предприятие, но всем рулит отец. Слава богу, он был рядом, когда на меня свалились большие деньги: всегда подсказывал, куда лучше вложиться, чуйка никогда не обманывала.
Когда меня просили определенную сумму на какие-то сомнительные истории, я шел за советом к отцу. Именно поэтому меня ни разу в жизни не кинули.
Сильно удивляюсь, когда читаю, как некоторых футболистов разводят на огромные бабки. Мне такие деньги страшно переложить из правой руки в левую, а они отдают абсолютно чужим людям, – сказал бывший полузащитник «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
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