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  • Сапета о мошенниках: «Удивляюсь, как некоторых разводят на огромные бабки. Мне такие деньги страшно переложить из правой руки в левую, а они отдают абсолютно чужим людям»
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Сапета о мошенниках: «Удивляюсь, как некоторых разводят на огромные бабки. Мне такие деньги страшно переложить из правой руки в левую, а они отдают абсолютно чужим людям»

Александр Сапета не понимает, как мошенникам удается обманывать футболистов.

– Бизнес у тебя есть?

– Есть небольшой ресторан в Саратове и еще одно предприятие, но всем рулит отец. Слава богу, он был рядом, когда на меня свалились большие деньги: всегда подсказывал, куда лучше вложиться, чуйка никогда не обманывала.

Когда меня просили определенную сумму на какие-то сомнительные истории, я шел за советом к отцу. Именно поэтому меня ни разу в жизни не кинули.

Сильно удивляюсь, когда читаю, как некоторых футболистов разводят на огромные бабки. Мне такие деньги страшно переложить из правой руки в левую, а они отдают абсолютно чужим людям, – сказал бывший полузащитник «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
logoАлександр Сапета
logoпремьер-лига Россия
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