«Спортинг» уволит Жоау Перейру, сменившего Аморима в ноябре. После ухода Рубена в «МЮ» у лиссабонцев больше поражений, чем побед (Record)
«Спортингу» придется искать нового тренера вместо недавно назначенного.
Record утверждает, что Жоау Перейра, назначенный 11 ноября в связи с уходом Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед», будет в ближайшее время отправлен в отставку. Окончательное решение еще не принято, но все идет именно к такой развязке.
Ожидается, что руководство проведет встречу с Перейрой после Рождества, после чего будут улажены все бюрократические детали, связанные с прекращением сотрудничества. Вопрос, как предполагается, будет решен до матча с «Бенфикой» (29 декабря).
Под руководством 40-летнего специалиста «Спортинг» провел 8 игр, в которых команда потерпела 4 поражения и победила лишь трижды. Она делит 2-ю строчку с «Порту», отставая от «Бенфики» на одно очко после 15 туров.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Record
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