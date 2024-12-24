«Спортинг» уволит Жоау Перейру, сменившего Аморима в ноябре. После ухода Рубена в «МЮ» у лиссабонцев больше поражений, чем побед (Record)

«Спортингу» придется искать нового тренера вместо недавно назначенного.

Record утверждает, что Жоау Перейра , назначенный 11 ноября в связи с уходом Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед », будет в ближайшее время отправлен в отставку. Окончательное решение еще не принято, но все идет именно к такой развязке.

Ожидается, что руководство проведет встречу с Перейрой после Рождества, после чего будут улажены все бюрократические детали, связанные с прекращением сотрудничества. Вопрос, как предполагается, будет решен до матча с «Бенфикой» (29 декабря).

Под руководством 40-летнего специалиста «Спортинг » провел 8 игр, в которых команда потерпела 4 поражения и победила лишь трижды. Она делит 2-ю строчку с «Порту», отставая от «Бенфики» на одно очко после 15 туров.