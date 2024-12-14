«Спартак» в Португалии боролся бы за чемпионство с «Бенфикой», «Порту» и «Спортингом». Проблема команды – стабильность, чего‑то всегда не хватает». Агент Барбоза о красно-белых

Агент Паулу Барбоза заявил, что «Спартак» боролся бы за чемпионство в Португалии.

После 18 туров команда Деяна Станковича с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ , отставая от «Краснодара» и «Зенита» на 2 балла.

– За какое место в чемпионате Португалии боролся бы нынешний «Спартак»?

– Тяжело переносить игру в РПЛ на лигу Португалии. Тем не менее, думаю, «Спартак, безусловно, играл бы на уровне первых мест и боролся за чемпионство с «Бенфикой», «Порту» и «Спортингом». Проблема «Спартака» – стабильность. Сейчас они играют хорошо, главное, чтобы дальше было не хуже.

У красно‑белых всегда хорошие игроки, тренеры, но потом чего‑то всегда не хватает. «Спартак » сейчас хорошо играет, это важно для российского футбола, – сказал Барбоза .