«Спортинг» выпустил форму в честь Роналду – с цифрой 7. Ее представил Криштиану-младший
«Спортинг» посвятил третий комплект формы Криштиану Роналду.
Клуб, в котором португалец начинал карьеру, выпустил форму с цифрой 7 в его честь. Новый комплект представил сын нападающего Криштиану-младший.
«Семерка. Счастливое число? Мы знаем, что удача воплощается в усилиях, целеустремленности и преданности.
Есть цифры, которые оставляют после себя наследие, потому что за ними стоят люди, которые строят его изо дня в день.
Мы с гордостью разместили цифру 7 на передней части нашей новой футболки в золотистых тонах в честь Криштиану Роналду и его пяти «Золотых мячей».
И мы ассоциируем себя с тем, кто лучше, чем кто-либо другой, мог бы носить эту футболку: Криштиану Роналду-младшим», – говорится в сообщении «Спортинга».
Изображение: x.com/SportingCP
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Спортинга»
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