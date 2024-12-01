«Спортинг» выпустил форму в честь Роналду – с цифрой 7. Ее представил Криштиану-младший

«Спортинг» посвятил третий комплект формы Криштиану Роналду.

Клуб, в котором португалец начинал карьеру, выпустил форму с цифрой 7 в его честь. Новый комплект представил сын нападающего Криштиану-младший.

«Семерка. Счастливое число? Мы знаем, что удача воплощается в усилиях, целеустремленности и преданности.

Есть цифры, которые оставляют после себя наследие, потому что за ними стоят люди, которые строят его изо дня в день.

Мы с гордостью разместили цифру 7 на передней части нашей новой футболки в золотистых тонах в честь Криштиану Роналду и его пяти «Золотых мячей».

И мы ассоциируем себя с тем, кто лучше, чем кто-либо другой, мог бы носить эту футболку: Криштиану Роналду-младшим», – говорится в сообщении «Спортинга ».

Изображение: x.com/SportingCP