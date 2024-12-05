Аморим проиграл в чемпионате впервые за год. Прервалась 34-матчевая серия (31 победа, 3 ничьих)

Команда Рубена Аморима проиграла в национальном чемпионате впервые за год.

В среду «Манчестер Юнайтед » под руководством португальца потерпел поражение от «Арсенала» (0:2) в АПЛ .

Таким образом, прервалась 34-матчевая беспроигрышная серия (31 победа, 3 ничьих) Аморима в лигах.

Последний раз его команда («Спортинг ») уступала 9 декабря 2023 года – «Витории Гимараэш» (2:3) в чемпионате Португалии.