Аморим проиграл в чемпионате впервые за год. Прервалась 34-матчевая серия (31 победа, 3 ничьих)
Команда Рубена Аморима проиграла в национальном чемпионате впервые за год.
В среду «Манчестер Юнайтед» под руководством португальца потерпел поражение от «Арсенала» (0:2) в АПЛ.
Таким образом, прервалась 34-матчевая беспроигрышная серия (31 победа, 3 ничьих) Аморима в лигах.
Последний раз его команда («Спортинг») уступала 9 декабря 2023 года – «Витории Гимараэш» (2:3) в чемпионате Португалии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости