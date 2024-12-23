Фото Воробьева с зайцами сделано в 2022-м. У форварда «Локомотива» есть охотничий билет, но нет разрешения на охоту в Краснодарском крае в этом сезоне

Дмитрий Воробьев сообщил, что фото с убитыми зайцами было сделано в 2022 году.

Ранее нападающий «Локомотива» в сторис инстаграма опубликовал фотографию , на которой на фоне заснеженного поля он стоит с ружьем в руках, а перед ним лежат убитые зайцы. Позднее футболист удалил пост.

В министерстве природных ресурсов Краснодарского края заявили, что у нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева есть охотничий билет государственного образца, который был выдан в конце 2017 года.

– Есть ли у Воробьева охотничий билет государственного образца?

– Охотничий билет единого федерального образца выдан министерством природных ресурсов Краснодарского края Воробьеву Дмитрию Дмитриевичу 5 декабря 2017 года.

– Оформлял ли Воробьев официальное разрешение на охоту в данный сезон на территории Краснодарского края?

– В сезоне охоты 2024–2025 годов разрешение на добычу охотничьих ресурсов на территориях общедоступных и закрепленных охотничьих угодий Краснодарского края Воробьев не получал.

Дополнительно сообщаем, что согласно объяснениям Воробьева, полученным 17 декабря, обсуждаемая в СМИ фотография сделана им в 2022 году, – сообщили в министерстве.