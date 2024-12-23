  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фото Воробьева с зайцами сделано в 2022-м. У форварда «Локомотива» есть охотничий билет, но нет разрешения на охоту в Краснодарском крае в этом сезоне
30

Фото Воробьева с зайцами сделано в 2022-м. У форварда «Локомотива» есть охотничий билет, но нет разрешения на охоту в Краснодарском крае в этом сезоне

Дмитрий Воробьев сообщил, что фото с убитыми зайцами было сделано в 2022 году.

Ранее нападающий «Локомотива» в сторис инстаграма опубликовал фотографию, на которой на фоне заснеженного поля он стоит с ружьем в руках, а перед ним лежат убитые зайцы. Позднее футболист удалил пост.

В министерстве природных ресурсов Краснодарского края заявили, что у нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева есть охотничий билет государственного образца, который был выдан в конце 2017 года.

– Есть ли у Воробьева охотничий билет государственного образца?

– Охотничий билет единого федерального образца выдан министерством природных ресурсов Краснодарского края Воробьеву Дмитрию Дмитриевичу 5 декабря 2017 года.

– Оформлял ли Воробьев официальное разрешение на охоту в данный сезон на территории Краснодарского края?

– В сезоне охоты 2024–2025 годов разрешение на добычу охотничьих ресурсов на территориях общедоступных и закрепленных охотничьих угодий Краснодарского края Воробьев не получал.

Дополнительно сообщаем, что согласно объяснениям Воробьева, полученным 17 декабря, обсуждаемая в СМИ фотография сделана им в 2022 году, – сообщили в министерстве.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
происшествия
животные и спорт
logoДмитрий Воробьев
logoпремьер-лига Россия
соцсети
logoМатч ТВ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«В США даже дети охотятся. Зато у нас развелось зоозащитников… Если разрешение на охоту есть, что тут такого?» Росохотрыболовсоюз о фото Воробьева с зайцами
10117 декабря, 17:41
Росохотрыболовсоюз о фото Воробьева с зайцами: «Животные тысячами гибнут от химикатов – никого не волнует. А охотники как раз помогают животным, подкармливают. И охота честнее домашнего хозяйства»
21417 декабря, 16:32
Ширко об охоте Воробьева на зайцев: «Кому не нравится, могут не смотреть и не комментировать. Есть нормы добычи на одного охотника»
2817 декабря, 04:16
Юран об охоте Воробьева на зайцев: «Что в этом такого? Законом не запрещено. Он же не в баре сидит или ночном клубе во время отпуска? Если бы рыбы наловил, тоже критиковали бы?»
7616 декабря, 14:45
Рекомендуем
Главные новости
Александр Мостовой: «Уход Абаскаля из «Спартака» – главное событие для нашего футбола в 2024-м. Таким людям не место в футболе. Сейчас команду возглавляет футбольный человек»
2323 минуты назад
Самая дорогая футболка в мире – Марадона-1986. Но дочь Диего считает, что это фэйк
38 минут назадСпецпроект
Сапета о победе России на юношеском Евро-2006: «Мы даже с Путиным встречались. Пацаны спрашивали у президента какую-то хрень, но мне даже голову было стремно поднять»
449 минут назад
Слуцкий об отношении к нему: «Я пал жертвой. Я надоел, не очень удобен. Кто бы что ни говорил, я был успешным тренером. Мое качество подтверждено титулами, игрой, футболистами»
10959 минут назад
РПЛ единогласно поддержала выдвижение Дюкова на пост главы РФС на выборах в 2025-м. Гафин, Айдамиров и Арутюнянц утверждены кандидатами в исполком
2сегодня, 10:35
Генсек РФС о популярности футбола: «Давайте сравним рейтинги не самых топовых матчей с цифрами топовых событий других видов спорта. Цифры футбола на порядок выше»
29сегодня, 09:36
Невилл об «МЮ»: «Эти игроки недостаточно хороши для клуба, который стремится быть на вершине. Больший плюс, что Аморим видит их без прикрас – нужна культурная перестройка»
39сегодня, 09:31
Слуцкий о том, почему не хочет тренировать в нынешней РПЛ: «Все равно что из 8-го класса в 6-й перейти – понимаешь, что будешь работать с людьми ниже уровнем. Сложно найти мотивацию»
109сегодня, 09:24
Мостовой прошел аттестацию по итогам учебы в Академии РФС. Лицензию тренера должны выдать в начале 2025-го
97сегодня, 09:07
Сафонов получил самую высокую оценку в «ПСЖ» после двух сэйвов в серии пенальти с «Лансом» – 7 из 10
23сегодня, 09:05
Ко всем новостям
Последние новости
Медведев из «Зенита» набрал меньше всех голосов среди кандидатов от РПЛ в исполком РФС. Его не утвердили
211 минут назад
Невилл о «Ливерпуле»: «Напоминают «МЮ», в котором я был. Они не играют в одном стиле на протяжении всего матча – у них независимое мышление и понимание, что нужно игре»
117 минут назад
«Ноттингем Форест» назначил гендиректором Соулуку, стоявшую за уходом де Росси из «Ромы». Ее уволили из римского клуба вскоре после тренера
1137 минут назад
Вальверде о 4:2 с «Севильей»: «Лучший матч «Реала» в этом сезоне. После поражения от «Барсы» казалось, что Ла Лига для нас закончилась. Не стоит забывать «Атлетико», у них отличные результаты»
239 минут назад
Тебас может стать вице-президентом испанской федерации футбола. Новый президент Лусан считает, что это поможет наладить контакт с остальными организациями
сегодня, 10:31
Энрике считает, что ротация Сафонова и Доннаруммы работает: «Моя цель – чтобы ни один игрок не расслаблялся»
5сегодня, 10:11
Каррагер о 6:3 «Ливерпуля»: «Счет льстит «Тоттенхэму», им могли забить 10! Это был чемпионский футбол, команда доминировала и полностью разгромила соперника»
7сегодня, 10:11
Анчелотти о «Реале»: «В сложные моменты тренеру нужна поддержка. Спасибо игрокам и клубу, который всегда передавал мне любовь и спокойствие»
7сегодня, 09:50
Вальверде о Мбаппе в «Реале»: «Один из лучших игроков в мире и пример для подражания в раздевалке. Мы должны показать ему свою любовь»
8сегодня, 08:57
Около 300 фанатов «Тоттенхэма» вышли на акцию протеста против руководства. Были лозунги: «Мне плевать на Леви, Леви плевать на меня» и «Леви, убирайся»
13сегодня, 08:49
Рекомендуем