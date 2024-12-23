Фото Воробьева с зайцами сделано в 2022-м. У форварда «Локомотива» есть охотничий билет, но нет разрешения на охоту в Краснодарском крае в этом сезоне
Ранее нападающий «Локомотива» в сторис инстаграма опубликовал фотографию, на которой на фоне заснеженного поля он стоит с ружьем в руках, а перед ним лежат убитые зайцы. Позднее футболист удалил пост.
В министерстве природных ресурсов Краснодарского края заявили, что у нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева есть охотничий билет государственного образца, который был выдан в конце 2017 года.
– Есть ли у Воробьева охотничий билет государственного образца?
– Охотничий билет единого федерального образца выдан министерством природных ресурсов Краснодарского края Воробьеву Дмитрию Дмитриевичу 5 декабря 2017 года.
– Оформлял ли Воробьев официальное разрешение на охоту в данный сезон на территории Краснодарского края?
– В сезоне охоты 2024–2025 годов разрешение на добычу охотничьих ресурсов на территориях общедоступных и закрепленных охотничьих угодий Краснодарского края Воробьев не получал.
Дополнительно сообщаем, что согласно объяснениям Воробьева, полученным 17 декабря, обсуждаемая в СМИ фотография сделана им в 2022 году, – сообщили в министерстве.
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