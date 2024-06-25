Лам опоздал на матч Словакия – Украина на Евро-2024, добираясь поездом: «Германия уделяла мало внимания развитию инфраструктуры в последние десятилетия»
Филипп Лам намекнул на проблемы в транспортной инфраструктуре Германии.
Бывший защитник сборной Германии и глава оргкомитета Евро-2024 опоздал на матч между сборными Словакии и Украины (1:2). Он добирался до Дюссельдорфа поездом.
«Я думаю, что в целом мы, Германия, в последние десятилетия уделяли мало внимания развитию инфраструктуры.
Мы поддерживаем контакт с Deutsche Bahn, и они продолжат делать все возможное, чтобы люди добирались из пункта А в пункт Б вовремя. Но проблема не в том, что происходит сейчас, во время турнира. Они должны были поработать над этим задолго до этого.
Я путешествую поездом уже десять дней, и в большинстве случаев я добирался вовремя. Конечно, один раз я опоздал, что, безусловно, раздражает, особенно болельщиков, которые совершают длительные путешествия и тратят на это деньги, много денег», – сказал Лам.
Поезда в Германии вечно опаздывают, ломаются и всех бесят
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Вчерашняя новость: "Женщина 20-ти лет получила срок за "оскорбление" мигрантской банды насильников больше, чем сами члены этой банды за изнасилование 14-летней девочки. Она одна из 140 человек под следствием за "оскорбительные комментарии" в адрес этой банды."
А он про какую-то транспортную инфраструктуру...
Дикарь вы короче.
кажется вы не в курсе, что в райском саду запретили любое финансирование СМИ и партий из РФ.
А там и до иноагентов рукой подать.
РЖД, если опустить историю с котиком, вообще образцовая контора. И неважно, в Москве, в Тайшете или в Тынде.
В общем, связались с одной страной и получили по всем фронтам)
Но РЖД в разы пунктуальнее, в том числе за счет меньшей нагрузки и более высокого уровня цифровизации, который по немецким меркам космический
Ну и вроде никого не остановили.
За два года войны Украина потеряла уже намного больше, по сравнению с довоенными и даже стамбульскими переговорами.
Путин же на НАТО нападёт )))