Лам опоздал на матч Словакия – Украина на Евро-2024, добираясь поездом: «Германия уделяла мало внимания развитию инфраструктуры в последние десятилетия»

Филипп Лам намекнул на проблемы в транспортной инфраструктуре Германии.

Бывший защитник сборной Германии и глава оргкомитета Евро-2024 опоздал на матч между сборными и (1:2). Он добирался до Дюссельдорфа поездом.

«Я думаю, что в целом мы, Германия, в последние десятилетия уделяли мало внимания развитию инфраструктуры.

Мы поддерживаем контакт с Deutsche Bahn, и они продолжат делать все возможное, чтобы люди добирались из пункта А в пункт Б вовремя. Но проблема не в том, что происходит сейчас, во время турнира. Они должны были поработать над этим задолго до этого.

Я путешествую поездом уже десять дней, и в большинстве случаев я добирался вовремя. Конечно, один раз я опоздал, что, безусловно, раздражает, особенно болельщиков, которые совершают длительные путешествия и тратят на это деньги, много денег», – сказал Лам.

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