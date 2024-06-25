Лам опоздал на матч Словакия – Украина на Евро-2024, добираясь поездом: «Германия уделяла мало внимания развитию инфраструктуры в последние десятилетия»

Теги Филипп Лам Сборная Украины по футболу бундеслига Германия Сборная Словакии по футболу Евро-2024 Футбол

Филипп Лам намекнул на проблемы в транспортной инфраструктуре Германии.

Бывший защитник сборной Германии и глава оргкомитета Евро-2024 опоздал на матч между сборными Словакии и Украины (1:2). Он добирался до Дюссельдорфа поездом.

«Я думаю, что в целом мы, Германия, в последние десятилетия уделяли мало внимания развитию инфраструктуры.

Мы поддерживаем контакт с Deutsche Bahn, и они продолжат делать все возможное, чтобы люди добирались из пункта А в пункт Б вовремя. Но проблема не в том, что происходит сейчас, во время турнира. Они должны были поработать над этим задолго до этого.

Я путешествую поездом уже десять дней, и в большинстве случаев я добирался вовремя. Конечно, один раз я опоздал, что, безусловно, раздражает, особенно болельщиков, которые совершают длительные путешествия и тратят на это деньги, много денег», – сказал Лам. 

Поезда в Германии вечно опаздывают, ломаются и всех бесят

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

88 комментариев
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А надо было читать статейки Глебчика на спортсе. Тогда был бы в курсе событий с поездами
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Ответ Marat New
угу, только там сотрудники спокойно могут организовать забастовку из-за условий труда или малой зп, а у нас это считается несанкционированный митинг с уголовкой. но плохая инфраструктура в Германии, не перепутайте!
ну зато у нас поезда не опаздывают. Вроде бы это и есть инфраструктура
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+22
Они уделяли время гораздо более важным вещам - завозу толп нелегалов, раздаче им денег налогоплательщиков и превращению их в доминантный слой общества.
Вчерашняя новость: "Женщина 20-ти лет получила срок за "оскорбление" мигрантской банды насильников больше, чем сами члены этой банды за изнасилование 14-летней девочки. Она одна из 140 человек под следствием за "оскорбительные комментарии" в адрес этой банды."
А он про какую-то транспортную инфраструктуру...
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Ответ OlegLeonkin
Комментарий удален модератором
То, что это говорит Лам, это же наоборот прекрасно, разве нет? И не только Лам, но и все газеты, телеканалы об этом рассказывают, представляете? И даже не говорят, что это происки врагов, а признают вину, критикуют Дойче Бан и правительство Германии.
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Через два года евройпейцы просто онемеют от уронвня жд системы в США
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Вообще конечно это прикольно выглядит на фоне того, как Россия покупала высокоскоростные поезда именно в Германии.
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Ответ dimonivanov
Новости 4-дневной давности. Что за черепаший темп
Новость везли на дискете на поезде.
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Ответ Asfrid Vigman
ну зато у нас поезда не опаздывают. Вроде бы это и есть инфраструктура
Вы не понимаете. Истинные европейские ценности, это не чтобы вы приехали в пункт назначения вовремя, а чтобы вас везла бородатая женщина.
Дикарь вы короче.
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Ответ schwein
Вообще конечно это прикольно выглядит на фоне того, как Россия покупала высокоскоростные поезда именно в Германии.
ну дело то не в самом поезде, а в логистических проблемах связанными с техническими неисправностями на путях
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Ответ Marat New
угу, только там сотрудники спокойно могут организовать забастовку из-за условий труда или малой зп, а у нас это считается несанкционированный митинг с уголовкой. но плохая инфраструктура в Германии, не перепутайте!
Только забастовка не влияет ни на что обычно, а так да, могут
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Ответ Sterling31
Комментарий скрыт
А вот Лам считает, что проблемы есть, о чем в статье и говорится. Так может деньги немцев не тратить в чужих войнах?
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Ответ Sterling31
Комментарий скрыт
Аххаха! Все врут, журналисты, люди и лично Лам. 😁 Это в России поезда и электрички в самых глухих местах ходят по расписанию минута в минуту. А в США сходят поезда с рельс чуть не каждый месяц по нескольку штук. Читайте западные СМИ.
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Все именно так. Еще бы добавил кучи мусора на вокзалах, в основном от фастфуда непонятные личности темного окраса на улицах, толкающие дурь на глазах у изумленных пасажиров, воры и карманники в поездах и общественном транспорте, уличные музыканты, играющие на чем попало (пластиковые ведра, стекло и жестяные банки), бородатые официанты в вагонах ресторанах, говорящие на турецком немецком, засанные сортиры в вагонах даже 1-го класса. срвидно, что не туда идут деньги немецких налогоплательщиков.
+8
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Ответ Марсель Объелся
Через два года евройпейцы просто онемеют от уронвня жд системы в США
там, наверно, все будут на самолетах летать почти без вариантов. Вряд ли кто-то на экстремальный поезд полезет
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+7
Ответ Sterling31
Комментарий скрыт
В Германии ужасный общественный транспорт, вы о чем вообще?
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Ответ Lavochkin12
Комментарий удален модератором
>тот иноагент и вообще пусть уезжает!
кажется вы не в курсе, что в райском саду запретили любое финансирование СМИ и партий из РФ.
А там и до иноагентов рукой подать.
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Ответ OlegLeonkin
Комментарий удален модератором
Конкретно у Германии, а не у Европы. У соседей всё ок: Швейцария, Австрия, Чехия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Дания.
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Намекнул?)) Про это вроде знали примерно все, даже бесконечно далекие от Германии. А уж после аналитики от Глебчика так и просто все!

РЖД, если опустить историю с котиком, вообще образцовая контора. И неважно, в Москве, в Тайшете или в Тынде.
+6
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+4
Ответ Jacky_Shadow
в смысле не влияет? буквально месяц назад профсоюз нехило так прогнул дойчебан, и не в первый раз. в Германии транспортники часто бастуют, потому что это как раз эффективно - люди бесятся, организации вынуждены идти на уступки некоторым лишь бы написать фигню
А чё бастуют? С жиру бесятся, наверное? Ну и поезда опаздывают, потому что нерабы, я правильно понимаю? )))
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Ответ Obdob
В Германии поезд опоздал)) Не, ну это однозначно ГОЙДА!)) То ли дело поезда в Россиюшке - новые, незагаженные, всегда приходят вовремя, если вообще приходят))
Уж что что, а с поездами в России все норм. Может конечно нет хороших поездов (бизнес-классы - это просто издевательство над словом и персоналом), но в среднем все хорошо.
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Ответ schwein
Вообще конечно это прикольно выглядит на фоне того, как Россия покупала высокоскоростные поезда именно в Германии.
Ну так поезда были видимо неплохие. Только сименс ушли с нашего рынка и потеряли кучу бабла. У них там вроде еще коллапс с ветровыми турбинами. Колоссальные убытки в 5 млрд.
В общем, связались с одной страной и получили по всем фронтам)
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Последнее десятилетие? Так там всегда поезда опаздывали и в 90 х .
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Ответ kikalisters1488
Во всех странах есть проблемы , где то лучше где то хуже. Но Россия чемпион мира и европы по самобичиванию и все плохо и знаю что где то лучше, сам не был но осуждаю)
Не Россия, а западные патриоты всё знают. Причём большинство и в России то давно не были.
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Ответ Marat New
угу, только там сотрудники спокойно могут организовать забастовку из-за условий труда или малой зп, а у нас это считается несанкционированный митинг с уголовкой. но плохая инфраструктура в Германии, не перепутайте!
одно другому не противоречит. в РФ инфраструктура тоже не то чтобы отличная, старые медленные поезда, высокоскоростные линии обещают построить десятилетие, и опять все сводится к окрестностям Москвы. Германия вся покрыта железными дорогами хорошего качества.

Но РЖД в разы пунктуальнее, в том числе за счет меньшей нагрузки и более высокого уровня цифровизации, который по немецким меркам космический
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Ответ Marat New
угу, только там сотрудники спокойно могут организовать забастовку из-за условий труда или малой зп, а у нас это считается несанкционированный митинг с уголовкой. но плохая инфраструктура в Германии, не перепутайте!
Вот же счастье какое, забастовки устраивать или навозом поливать страну. Или витрины магазинов крушить и мародерствовать. . Ну прям огромное счастье. 🤣🤣🤣
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Ответ marcusdi
остановили Путина в Украине, а не на своих границах. Сэкономили получается.
Как будто это Путин свергал власть в соседних с Германией странах и создавал базы ОДКБ вокруг Германии.
Ну и вроде никого не остановили.
За два года войны Украина потеряла уже намного больше, по сравнению с довоенными и даже стамбульскими переговорами.
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Это потому что там мало работает негров, эмигрантов, геев-лесбиянок и всяких транс-квиров!
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Ответ marcusdi
остановили Путина в Украине, а не на своих границах. Сэкономили получается.
Ну конечно, ага )))
Путин же на НАТО нападёт )))
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Не мудрено опоздать, когда вся железнодорожная система до сих пор сидит на MS-DOS.
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Ответ a2wai
Не мудрено опоздать, когда вся железнодорожная система до сих пор сидит на MS-DOS.
серьезно что ли?)
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