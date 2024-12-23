Сапета о победе России на юношеском Евро-2006: «Мы даже с Путиным встречались. Пацаны спрашивали у президента какую-то хрень, но мне даже голову было стремно поднять»
– В 2006 году ты выиграл чемпионат Европы с юношеской сборной России. Помнишь, как это было?
– Да как – никто не верил, а мы взяли и сделали. Чисто русский менталитет. Правда, эта победа очень плохо сказалась на многих ребятах – процентов 70 из того состава совсем скоро закончили с большим футболом. Получили кучу лаве, зазвездились, снизили к себе требования – и вот, пожалуйста.
– Почему тебя это обошло?
– Я просто практически не играл на том Евро (смеется).
– Хах.
– Немногие справились бы с той славой, которая свалилась на пацанов. Ну ты прикинь – нет соцсетей, нет телеграм-каналов, не так сильно развит интернет, а нас все равно все знают – зовут на телек, берут интервью. Мы даже с Путиным встречались!
– И как прошло?
– Изначально встреча должна была быть в Москве. Но Владимир Владимирович в тот момент был в Сочи, поэтому мы чартером полетели к нему. Сидели, пили чай, задавали президенту разные вопросы. Пацаны без стеснения спрашивали у президента какую-то хрень (улыбается).
– А ты что?
– Я сидел прям рядом с Путиным, но мне даже голову было стремно поднять. В основном с ним общались Вадик Гаглоев, как капитан, и Слон [Александр Прудников] – как самый разговорчивый. Фотографии с той встречи до сих пор висят на базе «Сочи». Когда кто-нибудь приезжает туда на сборы, тут же начинается нескончаемый поток сообщений с этими фотками: «О, это ты что ли?» – сказал бывший полузащитник «Динамо», выступающий за «Пари НН-2» в LEON Второй лиге Б.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий