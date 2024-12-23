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Сапета о победе России на юношеском Евро-2006: «Мы даже с Путиным встречались. Пацаны спрашивали у президента какую-то хрень, но мне даже голову было стремно поднять»

Александр Сапета не мог поднять головы при встрече с Владимиром Путиным.

– В 2006 году ты выиграл чемпионат Европы с юношеской сборной России. Помнишь, как это было?

– Да как – никто не верил, а мы взяли и сделали. Чисто русский менталитет. Правда, эта победа очень плохо сказалась на многих ребятах – процентов 70 из того состава совсем скоро закончили с большим футболом. Получили кучу лаве, зазвездились, снизили к себе требования – и вот, пожалуйста.

– Почему тебя это обошло?

– Я просто практически не играл на том Евро (смеется).

– Хах.

– Немногие справились бы с той славой, которая свалилась на пацанов. Ну ты прикинь – нет соцсетей, нет телеграм-каналов, не так сильно развит интернет, а нас все равно все знают – зовут на телек, берут интервью. Мы даже с Путиным встречались!

– И как прошло?

– Изначально встреча должна была быть в Москве. Но Владимир Владимирович в тот момент был в Сочи, поэтому мы чартером полетели к нему. Сидели, пили чай, задавали президенту разные вопросы. Пацаны без стеснения спрашивали у президента какую-то хрень (улыбается).

– А ты что?

– Я сидел прям рядом с Путиным, но мне даже голову было стремно поднять. В основном с ним общались Вадик Гаглоев, как капитан, и Слон [Александр Прудников] – как самый разговорчивый. Фотографии с той встречи до сих пор висят на базе «Сочи». Когда кто-нибудь приезжает туда на сборы, тут же начинается нескончаемый поток сообщений с этими фотками: «О, это ты что ли?» – сказал бывший полузащитник «Динамо», выступающий за «Пари НН-2» в LEON Второй лиге Б.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
logoАлександр Сапета
logoВторая лига Б
logoВладимир Путин
logoАлександр Прудников
logoсборная России U-17
logoЕвро U-17
logoПари НН-2
logoпремьер-лига Россия
logoВадим Гаглоев
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