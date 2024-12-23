Мостовой о тренерской лицензии: «Получу в конце января, скорее всего. Предложений по стажировке или работе пока не было. Планов не строю – как по сегодняшней жизни что-то можно строить?»
Александр Мостовой высказался о перспективах трудоустройства тренером.
«Все знают, что чтобы работать тренером или в штабе, нужна лицензия. Всем нужно проходить обучение, и я его, как и все остальные, прошел. Скорее всего, получу лицензию в конце января.
Пока никаких предложений по стажировке или работе я не получал. Пока планы не строю, и уже долгое время я не строю планы на долгое время. Как по сегодняшней жизни что-то можно строить?
Далеко в будущее вообще не смотрю. Мне уже далеко не 30 лет. Вот так, в такой ситуации мы все живем», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Odds.ru
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