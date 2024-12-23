Манчини об уходе в сборную Саудовской Аравии: «Я бы не принял такое решение снова. Тренер сборной Италии – лучшая работа»

Роберто Манчини жалеет об уходе из сборной Италии в Саудовскую Аравию.

Тренер ушел из сборной Италии в августе 2023 года и возглавил сборную Саудовской Аравии. После 8 побед в 20 матчах Манчини был уволен из сборной в октябре 2024-го.

«Я бы не принял такое решение снова. По техническим причинам, по футбольным причинам. Тренер сборной Италии – лучшая работа. Нет, снова я бы такое решение не принял», – сказал итальянец в интервью Tg1.

Также Манчини прокомментировал предположение, что он «поставил саудовские деньги выше формы сборной».

«Моя история говорит сама за себя. Те, кто не знают меня, могут ее изучить и только потом говорить», – заявил тренер.

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