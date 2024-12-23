Манчини об уходе в сборную Саудовской Аравии: «Я бы не принял такое решение снова. Тренер сборной Италии – лучшая работа»
Роберто Манчини жалеет об уходе из сборной Италии в Саудовскую Аравию.
Тренер ушел из сборной Италии в августе 2023 года и возглавил сборную Саудовской Аравии. После 8 побед в 20 матчах Манчини был уволен из сборной в октябре 2024-го.
«Я бы не принял такое решение снова. По техническим причинам, по футбольным причинам. Тренер сборной Италии – лучшая работа. Нет, снова я бы такое решение не принял», – сказал итальянец в интервью Tg1.
Также Манчини прокомментировал предположение, что он «поставил саудовские деньги выше формы сборной».
«Моя история говорит сама за себя. Те, кто не знают меня, могут ее изучить и только потом говорить», – заявил тренер.
Манчини получит 20 млн евро за увольнение из сборной Саудовской Аравии
Саудовская Аравия убрала Манчини. Ужасные результаты и скандалы
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем