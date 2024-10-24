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Манчини и саудовцы расторгли контракт. Сборная выиграла 8 из 20 матчей при итальянце

Роберто Манчини покидает сборную Саудовской Аравии.

Руководство местной федерации футбола договорилось с итальянским специалистом о расторжении контракта.

Манчини работал с командой с августа 2023 года. Под его руководством она провела 20 матчей, из которых выиграла 8, а также потерпела 5 поражений.

В отборе на чемпионат мира 2026 года у сборной одна победа в четырех играх третьего квалификационного этапа, она идет на третьем месте в группе С.

Манчини получит 25-30 млн евро неустойки за увольнение из сборной Саудовской Аравии

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Федерации футбола Саудовской Аравии
logoРоберто Манчини
отставки
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
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