Манчини и саудовцы расторгли контракт. Сборная выиграла 8 из 20 матчей при итальянце
Роберто Манчини покидает сборную Саудовской Аравии.
Руководство местной федерации футбола договорилось с итальянским специалистом о расторжении контракта.
Манчини работал с командой с августа 2023 года. Под его руководством она провела 20 матчей, из которых выиграла 8, а также потерпела 5 поражений.
В отборе на чемпионат мира 2026 года у сборной одна победа в четырех играх третьего квалификационного этапа, она идет на третьем месте в группе С.
Манчини получит 25-30 млн евро неустойки за увольнение из сборной Саудовской Аравии
Опубликовал: Александр Суряев
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