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Манчини получит 20 млн евро за увольнение из сборной Саудовской Аравии (Николо Скира)

Роберто Манчини выплатят неустойку за увольнение из сборной Саудовской Аравии.

Руководство местной федерации футбола договорилось с итальянским специалистом о расторжении контракта.

Роберто Манчини получит 20 миллионов евро в качестве неустойки, сообщает журналист Николо Скира.

Манчини работал с командой с августа 2023 года. Под его руководством она провела 20 матчей, из которых выиграла 8, а также потерпела 5 поражений.

В отборе на чемпионат мира 2026 года у сборной одна победа в четырех играх третьего квалификационного этапа, она идет на третьем месте в группе С.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Николо Скиры
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