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Слуцкий о причинах переезда в Китай: «Цель человеческого существования – получать новый опыт. Мне это показалось безумно интересным: новая страна, другой менталитет»

Леонид Слуцкий объяснил причины отъезда в Китай.

– Обычно в Азию едут либо миссионеры, большие тренеры, которые заработали денег и идут за новым опытом, либо в хорошем смысле авантюристы, которые любят приключения, что-то новое и неожиданное.

– В моей ситуации это последний тип. Потому что я заточен на то, чтобы получать новый жизненный опыт. Это не только профессии касается, это касается и любого другого вида деятельности.

Я понимал, что [у меня] не такое большое количество вариантов, и мне показалось это безумно интересной историей. Большой клуб, народная команда, которая много лет была неуспешна, шикарный город, интересная новая страна, другой менталитет. Я, если честно, очень впечатлен этим годом.

Вообще, для чего мы живем? Для того, чтобы получать новый опыт, новые эмоции, новые впечатления, новые знакомства и так далее. Мне кажется, это цель человеческого существования.

Один раз я разговаривал с очень умным человеком, мы говорили про приключения. Я говорю: «Приключения бывают хорошие, бывают плохие». Он говорит: «Если ты используешь слово «приключение», в нем нет отрицательного контекста». Главное, ты переживешь какие-то эмоции. Если ты их пережил, неважно, чем они закончились, – это было приключение. Само приключение – это поход за эмоциями. Это точно то, что я получил, – сказал тренер китайского «Шанхай Шеньхуа» в интервью Нобелю Арустамяну.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ютуб-канал Nobel
logoЛеонид Слуцкий
logoШанхай Шеньхуа
logoвысшая лига Китай
logoНобель Арустамян
logoпремьер-лига Россия
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