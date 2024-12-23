Генсек РФС о популярности футбола: «Давайте сравним рейтинги не самых топовых матчей с цифрами топовых событий других видов спорта. Цифры футбола на порядок выше»

Генсек РФС предложил сравнить рейтинги футбола и других видов спорта.

Ранее опрос ВЦИОМ показал , что 77% россиян равнодушны к футболу. Другое исследование выявило , что 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%.

«Почему-то опускаются вышедшие после знаменитых опросов ВЦИОМ данные ее дочерней компании – Mediascope, которая занимается анализом в том числе и спортивной составляющей. Согласно этим данным, 72% населения России интересуются футболом. Это важная история.

Кроме того, давайте сравним рейтинги и доли не самых топовых матчей в футболе с цифрами топовых событий других видов спорта. Цифры футбола на порядок выше», – заявил Максим Митрофанов .