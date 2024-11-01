Овечкин поздравил «Матч ТВ» с 9-летием: «Оставайтесь такими же молодыми и задорными. Дома и футбол включаю, и Паралимпиаду видел. А хоккей показывайте чаще, его в России очень любят!»

Александр Овечкин поздравил «Матч ТВ» и пожелал чаще показывать хоккей.

1 ноября телеканалу исполнилось 9 лет.

«Поздравляю «Матч ТВ » с днем рождения! Очень здорово, что в России есть такой большой телеканал, по которому можно смотреть столько спортивных событий.

Когда я прилетаю домой после сезона НХЛ , то и футбол включаю с участием любимого «Динамо », и хоккей, и Паралимпиаду видел. Так держать!

Оставайтесь такими же молодыми и задорными. А хоккей показывайте почаще, его в нашей стране очень любят!», – сказал капитан «Вашингтона ».

Кожевников о трансляциях КХЛ: «На «Матч ТВ» футбол, гандбол, «Формула-1». В интернете у лиги все «висит». С таким отношением к хоккею мы далеко не уедем!»

Настоящий Овечкин вернулся! Забил во втором матче подряд