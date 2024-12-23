У «Ювентуса» первая победа в Серии А за 5 матчей. Туринцы еще не проигрывали в чемпионате

«Ювентус» выиграл в Серии А впервые с ноября.

Команда Тиаго Мотты обыграла «Монцу» на выезде со счетом 2:1 в 17-м туре.

Это первая победа «Ювентуса» за 5 последних матчей чемпионата. До этого было 4 ничьих.

Туринцы еще не проигрывали в нынешнем сезоне Серии А. В топ-5 лиг помимо «Юве» без поражений идет только «ПСЖ».

«Ювентус» идет на 6-м месте в турнирной таблице с 31 баллом. Отставание от лидирующей «Аталанты» – 9 очков.

В следующем туре туринцы примут «Фиорентину». Встреча состоится 29 декабря.