«Ювентус» выиграл 1700-й матч в Серии А. В топ-5 лиг больше побед лишь у «Реала», «Барсы» и «Арсенала»
«Ювентус» выиграл 1700-й матч за время выступлений в Серии А, победив «Монцу» (2:1).
Это четвертый показатель в топ-5 лиг Европы (учет ведется с сезона-1929/30). Больше побед за этот период в своих чемпионатах одержали только «Реал», «Барселона» и «Арсенал».
У «Юве» 1-я победа в Серии А за 5 игр. Только туринцы и «ПСЖ» еще не проигрывали в матчах топ-5 лиг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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