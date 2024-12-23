«Ювентус» выиграл 1700-й матч в Серии А. В топ-5 лиг больше побед лишь у «Реала», «Барсы» и «Арсенала»

«Ювентус» выиграл 1700-й матч за время выступлений в Серии А, победив «Монцу» (2:1).

Это четвертый показатель в топ-5 лиг Европы (учет ведется с сезона-1929/30). Больше побед за этот период в своих чемпионатах одержали только «Реал », «Барселона » и «Арсенал ».

У «Юве» 1-я победа в Серии А за 5 игр. Только туринцы и «ПСЖ» еще не проигрывали в матчах топ-5 лиг