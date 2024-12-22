Аморим о 0:3 от «Борнмута»: «Забей «МЮ» первым, игра сложилась бы иначе. Мы слишком нервничаем. Будем стараться побеждать»

Рубен Аморим высказался после разгромного поражения «МЮ» от «Борнмута».

«Манчестер Юнайтед» уступил на «Олд Траффорд» со счетом 0:3 в матче 17-го тура АПЛ .

«Трудно добиться двух-трех побед [подряд], но мы стараемся. Эта игра далась нам нелегко. У нас вновь возникли проблемы при стандартных положениях, мы немного нервничали, я чувствовал это на стадионе. Пенальти, еще один гол – это действительно тяжело. Мы пытались забить, но игра была тяжелой, поэтому будем двигаться дальше.

Если посмотреть на игру, то до первого гола мы ничего не допускали [у своих ворот], у нас были моменты. Если бы у нас получилось забить первыми, то игра должна была бы сложиться иначе. Мы хотим забивать, но слишком сильно нервничаем. Нужно бороться с этим.

После пенальти нам нужно было лучше контролировать игру, потому что мы знаем, что ситуация действительно сложная. Мы должны лучше контролировать этот момент.

Нам нужно сфокусироваться на работе, а не на ощущениях. Это единственный известный мне способ заставить своих игроков сосредоточиться. Нам снова придется терпеть, но мы будем стараться побеждать. Мы будем делать это до конца», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».