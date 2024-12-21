«Арсенал» впервые с 2004-го не проиграл ни одного лондонского дерби в АПЛ за год. В последний раз это удавалось «Челси» в 2005-м

«Арсенал» не проиграл ни одного лондонского дерби в 2024 году.

Команда Микеля Артеты разгромила «Кристал Пэлас » (5:1) в 17-м туре АПЛ. Это шестая подряд победа «канониров» над «Пэлас».

Таким образом, «Арсенал » стал первой командой, не проигравшей ни одного лондонского дерби в АПЛ за календарный год после «Челси » в 2005-м – у «канониров» 8 побед и 2 ничьих.

«Арсенал» сделал это впервые с 2004 года.