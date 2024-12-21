«Арсенал» впервые с 2004-го не проиграл ни одного лондонского дерби в АПЛ за год. В последний раз это удавалось «Челси» в 2005-м
«Арсенал» не проиграл ни одного лондонского дерби в 2024 году.
Команда Микеля Артеты разгромила «Кристал Пэлас» (5:1) в 17-м туре АПЛ. Это шестая подряд победа «канониров» над «Пэлас».
Таким образом, «Арсенал» стал первой командой, не проигравшей ни одного лондонского дерби в АПЛ за календарный год после «Челси» в 2005-м – у «канониров» 8 побед и 2 ничьих.
«Арсенал» сделал это впервые с 2004 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
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