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  • Лаутаро о 7-м месте на «Золотом мяче»: «Год был важен не только потому, что я дважды стал лучшим бомбардиром, но и из-за того, как я играл. У командных трофеев другой вес»
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Лаутаро о 7-м месте на «Золотом мяче»: «Год был важен не только потому, что я дважды стал лучшим бомбардиром, но и из-за того, как я играл. У командных трофеев другой вес»

Лаутаро Мартинес высказался о значимости «Золотого мяча» и командных трофеев.

– Чем ты объяснил свое седьмое место на «Золотом мяче»?

– Есть разные аспекты, но я думаю, что у меня был важный год не только потому, что я был лучшим бомбардиром Кубка Америки и Серии А, но и из-за того, как я играл.

– Ты чувствуешь себя недооцененным?

– Иногда да. Но командные трофеи имеют другой вес, – заявил нападающий «Интера» и сборной Аргентины.

Месси про «Золотой мяч»: «Лаутаро заслуживает его больше, чем кто-либо другой. Он провел потрясающий сезон, стал лучшим бомбардиром Кубка Америки, забил в финале»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Corriere della Sera
logoИнтер
logoЛаутаро Мартинес
logoсерия А Италия
logoСборная Аргентины по футболу
logoЗолотой мяч
logoКубок Америки
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