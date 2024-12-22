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Каманцев о дисквалификации Безбородова: «Он называл Лапочкина «говнолапочкиным». Личных счетов мы ни с кем не сводим»

Павел Каманцев высказался на тему дисквалификации Владислава Безбородова.

– Мы с Владом ехали на одном автобусе со стадиона, попрощались перед тем, как он улетел в Петербург. Говорить о том, что он нам что-то сказал нелицеприятное, – точно нет. Личных счетов мы ни с кем не сводим. Есть факт. Одно дело комментарий в соцсетях, другое – когда комиссию пытаются ввести в заблуждение. Соответственно, и наказания разные.

Вы знаете и правила КДК – если игрок обманет относительно каких-либо обстоятельств, дисквалификация жесткая – от шести месяцев до двух лет. Мы не имеем права проводить оперативно-розыскные мероприятия, очень важно, чтобы с нами говорили честно. В любой общественной организации очень жесткие наказания за введение в заблуждение.

– Как вы установили, что комментарии оставлял именно Безбородов?

– Очень простой алгоритм, который мы предоставили комиссии. Косвенным подтверждением нашей правоты является то, что Безбородов не подавал апелляции.

– Зачем он пытался ввести в заблуждение? В комментариях не было ничего страшного.

– Ну как не было? Он называл Лапочкина «говнолапочкиным», это некрасиво. К судье особые требования. И этот комментарий был сделан не два года назад, а совсем недавно. Как только его заметила наша пресс-служба, мы начали разбирательство, – сказал глава судейского комитета РФС.

Безбородов отстранен от судейства до конца сезона за нарушение Дисциплинарного кодекса. Арбитр давал комментарии в Telegram

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoВладислав Безбородов
Павел Каманцев
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Лапочкин
logoРФС
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