«Аль-Наср» Роналду судил Сергей Иванов! Кто еще из наших работал на матчах Криша и Месси?

Роналду при нем забил.

Матч «Аль-Насра» и «Аль-Кадисии» в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии судил Сергей Иванов. Это третий российский арбитр, который работал на игре с участием Криштиану Роналду.

При Иванове Роналду забил, но проиграл

«Аль-Наср» играл дома и на 32-й минуте повел в счете: Роналду отправил мяч в ворота в падении с линии вратарской. Правда, через пять минут Хулиан Киньонес забил ответный, а в начале второго тайма ассистировал Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Хозяева не отыгрались – 1:2.

Иванов не назначал пенальти и никого не удалял, но зажег четыре желтых карточки: одна досталась хозяевам, три – гостям.

Ранее Иванов уже работал на международных играх клубов и сборных, но в Саудовской Аравии судил впервые.

Карасев засчитал по два гола у Месси и Роналду

У Сергея Карасева опыта больше: по два матча с участием обеих звезд. С Роналду он встретился в марте 2014-го в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» принимал «Шальке» и победил 3:1, Роналду забил по голу в каждом из таймов. По желтой карточке Карасев показал Асьеру Ильярраменди и Кирьякосу Пападопулосу.

Через десять лет его назначили на матч Роналду в Азии – «Аль-Наср» принимал «Аль-Ахли». И снова клуб португальца не победил в Саудовской Аравии при российском арбитре – сыграли 1:1, Карасев раздал четыре желтых карточки, а громче всех из-за судейства возмущался Франк Кессиэ.

С Месси Карасев пересекался дважды в один год – в марте и в декабре 2016-го. Сначала на матче 1/8 финала ЛЧ «Барселона» – «Арсенал» (3:1), где супертрио Месси-Суарес-Неймар забило по голу, а еще пятеро игроков получили карточки.

Затем – на игре группового этапа «Барселона» – «Боруссия» Менхенгладбах, где хет-трик за 17 минут отгрузил Арда Туран! Все началось с гола Месси, «Барса» выиграла 4:0. Желтая карточка была всего одна.

Оба раза при Валентине Иванове Роналду меняли из-за травмы

Это были две игры в 2000-х. Первая – в 2004-м, когда «МЮ» пропустил в 1/8 финала ЛЧ на последних минутах от «Порту» (и вылетел ). Тогда российские арбитры ошибочно не засчитали чистый мяч Пола Скоулза. Иванов зафиксировал, как Роналду вышел на 75-й минуте и заменился на 84-й из-за повреждения, а еще показал пять желтых карточек.

Еще одна встреча состоялась через два года и вошла в историю – та самая, где Иванов установил рекорд чемпионатов мира, показав 16 желтых и четыре красных. Роналду по большей части наблюдал за этим со скамейки: его заменили на 34-й минуте после жесткого фола Халида Буларуза, которого по современным правилам точно бы выгнали с поля.

Безбородов, Сухина и Николай Иванов теоретически тоже могли бы встретить Месси и Роналду

Три случая, когда наши арбитры обслуживали матчи сборных без обоих футболистов.

● Николай Иванов в 2003 году судил матч молодежек Лихтенштейна и Португалии. Если верить статистике, Роналду никогда не играл за португальскую команду U-19, но по возрасту на тот момент подходил ей. Португальцы справились и без него – 5:0, дублем, кстати, отметился новый тренер «Спортинга» Жоау Перейра. Забивал и Угу Алмейда.

● Станислав Сухина в 2008-м отработал на товарищеской игре Беларуси и Аргентины. Приезжали Карлос Тевес, Габриэль Хайнце и Хавьер Дзанетти, был даже Фернандо Кавенаги, а вот Месси не дождались. Как и голов – сыграли 0:0, а на седьмой минуте Сухина выписал желтую Тевесу.

Причина неявки Месси, а также Анхеля Ди Марии, Серхио Агуэро и Хавьера Маскерано довольно проста: все они в тот момент сражались за Аргентину на Олимпиаде (которую в итоге и выиграли). Зато посмотреть игру в Минске приезжал Жозе Моуринью.

● Точно так же не повезло и Владиславу Безбородову. В ноябре 2017 года на новеньком стадионе «Краснодара» весело поиграли Аргентина и Нигерия с шестью мячами на двоих – аргентинцы вели 2:0 и проиграли 2:4. Но без Месси.

За три дня до этого Лео сыграл против сборной России в Москве, а в Краснодаре его уже не задействовали. Зато с Ди Марией, Агуэро и Маскерано скучно точно не было.

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Фото: Gettyimages.ru /Yasser Bakhsh; East News /Mike Kireev / NurPhoto / NurPhoto via AFP, Gettyimages.ru /Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images, Michael Steele, Stuart Franklin; РИА Новости /Нина Зотина