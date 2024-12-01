Глебов после 4:0 с «Пари НН»: «Договорились с аналитиком: забьем со стандарта – он накрывает нам поляну в ресторане. Будем ждать на следующей неделе» 

Данил Глебов заявил, что «Ростов» ждет банкет за гол со стандарта в игре с «Пари НН».

Дончане разгромили нижегородцев (4:0) в 17-м туре Мир РПЛ .

«Мы уделяем стандартам внимание на тренировках, часто остаемся отрабатывать. Наш аналитик Джонни постоянно что-то придумывает с Георгичем (Валерий Карпин, тренер «Ростова» – Спортс”).

Вчера на базе мы договорились, что если сегодня забьем со стандарта, то он накрывает нам поляну в ресторане. Так что будем ждать на следующей неделе», — сказал капитан «Ростова ».