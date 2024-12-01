Глебов после 4:0 с «Пари НН»: «Договорились с аналитиком: забьем со стандарта – он накрывает нам поляну в ресторане. Будем ждать на следующей неделе»
Данил Глебов заявил, что «Ростов» ждет банкет за гол со стандарта в игре с «Пари НН».
Дончане разгромили нижегородцев (4:0) в 17-м туре Мир РПЛ.
«Мы уделяем стандартам внимание на тренировках, часто остаемся отрабатывать. Наш аналитик Джонни постоянно что-то придумывает с Георгичем (Валерий Карпин, тренер «Ростова» – Спортс”).
Вчера на базе мы договорились, что если сегодня забьем со стандарта, то он накрывает нам поляну в ресторане. Так что будем ждать на следующей неделе», — сказал капитан «Ростова».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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