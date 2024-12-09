Зарема о «Зените»: «Без поддержки «Сочи», «Урала» и «Оренбурга» совсем не то. Где разоблачительные инсайды, советы в прессе? Может, стоит вернуть Кокорина? Столько вопросов в год столетия»
«Зенит» занимает 2-е место в таблице Мир РПЛ, уступая «Краснодару» по личным встречам – обе команды набрали по 39 очков за 18 туров. В последних турах перед зимней паузой команда Сергея Семака дома уступила «Крыльям» (2:3) и «Акрону» (1:2).
«Стоит отметить, что бразильцы «Зенита» после получения российского паспорта полностью ассимилировались и стали играть, как средние российские игроки.
Может, «Зениту» стоит вернуть легенду российского футбола и компьютерных игр – Кокорина, который феерит на Кипре? Без него в столетие клуба будет нелегко. Тем более без технической поддержки в виде «Сочи», «Урала» и «Оренбурга» совсем не то.
Стоит задуматься и ветеранам «Зенита» прошлых лет: не стыдно ли им в такой ответственный момент для команды просто молчать? Например, в отличие от них легенды «Спартака» всегда имеют список из своих на должность как тренера, так и спортивного директора.
Почему нет соревнований среди тех, кто хочет потренировать «Зенит»? Почему нет чутких советов в прессе, как Семаку прервать серию неудач? Может быть, им нужен Глебов вместо Барриоса или Карпин вместо Семака?
Где разоблачительные инсайды про потерю раздевалки тренером и подсчеты суммы компенсаций, которую получит Семак в случае увольнения? И главный вопрос: «Продлят ли контракт Бакаева?» Столько вопросов без ответа в год столетия», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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