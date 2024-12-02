«Динамо» интересуется Глебовым. «Ростов» отложил все переговоры по хавбеку до зимней паузы
«Динамо» интересуется Данилом Глебовым.
«Ростов» отложил все разговоры относительно возможного трансфера полузащитника до зимней паузы, сообщает «Спорт-Экспресс».
Сделка зависит от того, насколько пожелания «Ростова» по сумме трансфера совпадут с возможностями и представлениями бело-голубых.
В этом сезоне Данил Глебов провел 16 матчей в Мир РПЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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