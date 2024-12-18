Николич про РПЛ: «Самая большая разница с прошлым – отсутствие еврокубков и Fan ID. Уровень легионеров не тот. Но русские всегда двигаются в экстремальных положениях»

Марко Николич ответил на вопрос относительно уровня РПЛ.

– Как вы увидели, насколько изменился или не изменился уровень РПЛ?

– Ответить просто невозможно. Надо что-то обсуждать. Разница, конечно, есть, сначала так скажу. Тут я вижу два подхода.

Давай первым делом обсудим – что было? Играли в еврокубках – это самая большая разница. Уровень легионеров был очень высокий.

Я как пример привожу: тогда в «Локомотиве» работал, там нам надо [было] приобрести игрока. Например, Жоау Мариу из «Интера». Ты смотришь игрока уровня «Интера», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и таких клубов. Что происходит сейчас? Уровень легионеров точно не тот.

Но не надо недооценивать чемпионат. Мне кажется, русские люди, футбольные люди, всегда двигаются в экстремальных положениях. Или идут выше, чем нужно, и обсуждают себя свысока, или идут очень низко.

– Нет середины, да?

– Да, мне кажется, правда, середина.

Тогда чемпионат официально был шестой в Европе – это просто по факту, это не говорю я или вы, просто УЕФА тогда говорил, три клуба в Лиге чемпионов и так далее. Сейчас еврокубков нет, их отсутствие очень мешает.

Две вещи, я вижу как самую большую разницу – отсутствие еврокубков и Fan ID.

И обе, мне кажется, сильно мешают этому чувству футбольному, которое нужно каждому, мне кажется, человеку, – сказал главный тренер ЦСКА Марко Николич.