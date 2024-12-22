«Миранчук встал в ряд великих игроков СССР и России. Если посмотреть на трофей Лиги Европы, карьера удалась». Чернышов о хавбеке «Атланты»
«Конечно, разочаровало, что Миранчук уехал [в МЛС]. Хочется, чтобы больше наших футболистов играло в Европе. Но если смотреть с точки зрения футболиста, то он думает о будущем, как обеспечить себя, семью. На первое место выходит денежный вопрос. Это не нужно осуждать.
Сейчас вообще многие поехали в Саудовскую Аравию, хотя еще недавно критиковали эту страну за политический строй. Но деньги перевесили убеждения. Поэтому я буду рад, если российские футболисты будут счастливы и богаты.
Когда Миранчук уезжал в Италию, надеялись, что он покажет больше. Если смотреть статистику, он не так много минут сыграл. Может, в Испании ему было бы комфортнее.
Но если посмотреть на трофей Лиги Европы, то карьера удалась. Не так много российских футболистов выигрывали европейские кубки. Не побоюсь этого слова, но Миранчук встал в ряд великих игроков СССР и России», — сказал бывший тренер «Спартака».
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