«Атлетико» забил 13 голов на 90-й минуте и позже в этом сезоне
«Атлетико» продолжает забивать в концовках матчей в этом сезоне.
Команда Диего Симеоне вырвала победу у «Барселоны» на 96-й минуте в матче 18-го тура Ла Лиги (2:1). Победный мяч на счету Александера Серлота.
Этот гол стал 13-м для «Атлетико» в нынешнем сезоне, забитым на 90-й или более поздней минуте матча.
«Атлетико» забил 12 голов на 90-й минуте и позднее в этом сезоне. В последних 3 матчах у команды Симеоне 4 мяча в добавленное время
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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