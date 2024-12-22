«Атлетико» забил 13 голов на 90-й минуте и позже в этом сезоне

«Атлетико» продолжает забивать в концовках матчей в этом сезоне.

Команда Диего Симеоне вырвала победу у «Барселоны» на 96-й минуте в матче 18-го тура Ла Лиги (2:1). Победный мяч на счету Александера Серлота.

Этот гол стал 13-м для «Атлетико » в нынешнем сезоне, забитым на 90-й или более поздней минуте матча.

«Атлетико» забил 12 голов на 90-й минуте и позднее в этом сезоне. В последних 3 матчах у команды Симеоне 4 мяча в добавленное время