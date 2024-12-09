«Атлетико» забил 12 голов на 90-й минуте и позднее в этом сезоне. В последних 3 матчах у команды Симеоне 4 мяча в добавленное время
«Атлетико» забил 12 голов в этом сезоне на 90-й минуте и позднее.
Вчера команда тренера Диего Симеоне обыграла «Севилью» (4:3) в 16-м туре Ла Лиги благодаря голу Антуана Гризманна на 94-й минуте.
Ранее в сезоне Гризманн отдал в добавленное время три голевых передачи.
В трех последних матчах «Атлетико» забил 4 гола после 90-й минуты. В матче предыдущего тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (5:0) Александр Серлот забил на 92-й минуте, а в игре Кубка Испании против «Касереньо» (1:3) мадридская команда вырвала победу благодаря автоголу Переса Герры на 92-й минуте и голу Хулиана Альвареса на 96-й.
«Атлетико» забил 8 голов на 90-й и позже в сезоне. У Корреа 3 мяча в добавленное время, у Гризманна – 3 ассиста
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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