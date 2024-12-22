«Облак 🐐». «Атлетико» о сэйвах вратаря в матче с «Барсой»

Пресс-служба «Атлетико» оценила игру Яна Облака против «Барселоны».

«Матрасники» обыграли каталонцев (2:1) в 17-м туре Ла Лиги .

По ходу игры и особенно в конце матча словенский голкипер сделал несколько важных сэйвов.

«Ян Облак . 🐐», – написал официальный аккаунт «Атлетико » в соцсетях.

Напомним, что под эмодзи 🐐 обычно подразумевается «величайший в истории» (с английского G.O.A.T – Greatest Of All Time).