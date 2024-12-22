«Облак 🐐». «Атлетико» о сэйвах вратаря в матче с «Барсой»
Пресс-служба «Атлетико» оценила игру Яна Облака против «Барселоны».
«Матрасники» обыграли каталонцев (2:1) в 17-м туре Ла Лиги.
По ходу игры и особенно в конце матча словенский голкипер сделал несколько важных сэйвов.
«Ян Облак. 🐐», – написал официальный аккаунт «Атлетико» в соцсетях.
Напомним, что под эмодзи 🐐 обычно подразумевается «величайший в истории» (с английского G.O.A.T – Greatest Of All Time).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Атлетико»
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