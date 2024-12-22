Энрике сел на место для СМИ на пресс-конференции перед матчем с «Лансом». В зале было мало журналистов, тренер парижан пошутил: «Что случилось? Чары исчезли?»
Луис Энрике сел на место журналистов на пресс-конференции.
В воскресенье «ПСЖ» сыграет с «Лансом» в 1/32 финала Кубка Франции.
Главный тренер парижан, прибыв на пресс-конференцию перед матчем, обнаружил, что журналистов в зале было совсем немного.
«Что случилось? Чары исчезли? Тогда проведем пресс-конференцию отсюда», – сказал Энрике и смеясь сел на места, предназначенные для прессы.
Позже ему объяснили, что он не может там сидеть, так как это место вне зоны кадра для телевизионной камеры, но он ответил, что не собирается уходить.
Однако спустя несколько секунд тренер все же вернулся на свое место, начав пресс-конференцию в обычном формате.
Фото: cadenaser.com
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Cadena SER
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