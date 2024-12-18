Дюгарри об Энрике: «Это такая заноза в заднице, считает, будто никто не может его понять и соответствовать его уровню. Его манера общения напоминает Моуринью, он провоцирует конфликты»

Кристофа Дюгарри раздражает манера общения Луиса Энрике.

Экс-форвард сборной Франции высказался по поводу того, что нападающий «ПСЖ » Рандаль Коло-Муани , купленный за 90 млн евро, не попадает в заявку команды вторую игру подряд.

«Я говорю это с самого начала. Это такая заноза в заднице, он считает, будто никто не может его понять и соответствовать его уровню. Он четко дал понять, что ненавидит журналистов. Перестаньте думать, что он будет говорить правду. Он манипулятор. Он провоцирует, для него это игра.

Что касается малого количества игрового времени Коло-Муани, он говорит, что мог бы это объяснить, но не станет. Его это забавляет. Это человек с сильным характером, который любит побеждать. Он любит показывать другим, какой он сильный. Это особенный персонаж, от него не стоит ожидать многого.

Ему невероятно повезло работать в таких великолепных условиях. Это шанс, который ему дает «ПСЖ», и я надеюсь, он это осознает. Он гениален, но ужасно раздражает. Его манера общения напоминает Моуринью. Он создает конфликты, провоцирует дуэли. Он настолько погружается в манипуляции, что может запутаться сам», – сказал бывший форвард сборной Франции.