Ривалдо: «Мбаппе хватает таланта, чтобы стать следующим лучшим игроком мира, и он в лучшем клубе с точки зрения трофеев и истории. Он станет ключевым игроком «Реала», уверен»

Ривалдо оценил выступления Килиана Мбаппе в составе «Реала».

«У Мбаппе выдался сложный старт, но я всегда говорил, что он добьется успеха в «Реале », он будет много забивать и будет выделяться.

Ему хватает таланта для того, чтобы стать следующим лучшим игроком мира, и он находится в лучшем клубе мира с точки зрения трофеев и истории.

Адаптация занимает какое-то время, но я уверен, что он станет ключевым игроком и одним из фаворитов в борьбе за «Золотой мяч », – сказал бывший полузащитник «Барселоны».