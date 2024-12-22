Ривалдо: «Мбаппе хватает таланта, чтобы стать следующим лучшим игроком мира, и он в лучшем клубе с точки зрения трофеев и истории. Он станет ключевым игроком «Реала», уверен»
Ривалдо оценил выступления Килиана Мбаппе в составе «Реала».
«У Мбаппе выдался сложный старт, но я всегда говорил, что он добьется успеха в «Реале», он будет много забивать и будет выделяться.
Ему хватает таланта для того, чтобы стать следующим лучшим игроком мира, и он находится в лучшем клубе мира с точки зрения трофеев и истории.
Адаптация занимает какое-то время, но я уверен, что он станет ключевым игроком и одним из фаворитов в борьбе за «Золотой мяч», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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