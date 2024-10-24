Ривалдо: «Винисиус юн и теряет голову, но он умный парень и изменится. Поначалу никто не верил, что он станет лучшим в мире, но он научился забивать. Изменится и поведение»

Ривалдо высказался о поведении Винисиуса Жуниора во время матчей.

«Оно не очень хорошее. Он потрясающий игрок и играет решающую роль в «Реале ». Он еще очень молод и способен измениться. Вообще говоря, ему нужно изменить свое отношение к судьям и другим футболистам. Его часто бьют, но конфликты с соперниками и постоянные разговоры с судьями – это не очень хорошо.

Однако он умный парень, его отношение изменится. Сейчас он еще юн, и бывают моменты, когда он теряет голову и самообладание.

Он изменил свою игру, никто поначалу не думал, что он станет лучшим футболистом мира. Он научился забивать, в том числе в финале Лиги чемпионов . Изменится и его желание спорить с судьями и соперниками», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».