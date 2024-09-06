Гацкан о Вернблуме: «Чудак. Катится двумя ногами сзади и не получает даже желтой. Но как я сфолю, судья сразу лезет в карман»
Александр Гацкан назвал Понтуса Вернблума чудаком.
– Всю футбольную карьеру вас преследовал образ главного жесткача РПЛ. Но однажды вы получили красную за симуляцию.
– Наверное, одна из самых несправедливых карточек за мою карьеру.
– Судья придумал?
– Это был матч с «Тереком» в 2016-м. Я прокинул себе на ход, а Уциев толкнул меня в спину. Реф почему-то решил, что я симулирую и показал вторую желтую. А Вернблума помнишь?
– Такого не забыть.
– Чудак. Помню, катится двумя ногами сзади и не получает даже желтой. Но как сфолю я или Калач (Тимофей Калачев) – судья сразу лезет в карман, – заявил бывший полузащитник «Ростова».
Сейчас 40-летний Александр Гацкан занимает должность помощника главного тренера второй команды «Ростова».
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