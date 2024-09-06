Гацкан о Вернблуме: «Чудак. Катится двумя ногами сзади и не получает даже желтой. Но как я сфолю, судья сразу лезет в карман»

Александр Гацкан назвал Понтуса Вернблума чудаком.

– Всю футбольную карьеру вас преследовал образ главного жесткача . Но однажды вы получили красную за симуляцию.

– Наверное, одна из самых несправедливых карточек за мою карьеру.

– Судья придумал?

– Это был матч с «Тереком» в 2016-м. Я прокинул себе на ход, а Уциев толкнул меня в спину. Реф почему-то решил, что я симулирую и показал вторую желтую. А Вернблума помнишь?

– Такого не забыть.

– Чудак. Помню, катится двумя ногами сзади и не получает даже желтой. Но как сфолю я или Калач ( ) – судья сразу лезет в карман, – заявил бывший полузащитник «Ростова».

Сейчас 40-летний занимает должность помощника главного тренера второй команды « ».

Вернблум об игре за ЦСКА: «Когда я подписывал контракт, ситуация в мире была совершенно другой. Но я извиняюсь, если задел чьи-то чувства»