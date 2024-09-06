Гацкан о Вернблуме: «Чудак. Катится двумя ногами сзади и не получает даже желтой. Но как я сфолю, судья сразу лезет в карман»

Теги ЦСКА Ростов Тимофей Калачев Александр Гацкан премьер-лига Россия Понтус Вернблум Футбол

Александр Гацкан назвал Понтуса Вернблума чудаком.

Всю футбольную карьеру вас преследовал образ главного жесткача РПЛ. Но однажды вы получили красную за симуляцию.

– Наверное, одна из самых несправедливых карточек за мою карьеру.

Судья придумал?

– Это был матч с «Тереком» в 2016-м. Я прокинул себе на ход, а Уциев толкнул меня в спину. Реф почему-то решил, что я симулирую и показал вторую желтую. А Вернблума помнишь?

Такого не забыть.

– Чудак. Помню, катится двумя ногами сзади и не получает даже желтой. Но как сфолю я или Калач (Тимофей Калачев) – судья сразу лезет в карман, – заявил бывший полузащитник «Ростова».

Сейчас 40-летний Александр Гацкан занимает должность помощника главного тренера второй команды «Ростова».

Вернблум об игре за ЦСКА: «Когда я подписывал контракт, ситуация в мире была совершенно другой. Но я извиняюсь, если задел чьи-то чувства»

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12 комментариев
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Ответ woody_one
Верблум был игроком жестким, местами грязным, но точно не костоломом. Чего не скажешь про Гацкана.
В смысле не костолом ахах?)
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+6
Ответ Alexander Baranov
Объективно, сколько вермблум заваевал титалув и сколько гавкан
Ты оба фамилии футболистов написал с ошибками, проверь, меняй пока можно. Ну главное свою ты правильно написал, подходит)
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Верблум был игроком жестким, местами грязным, но точно не костоломом. Чего не скажешь про Гацкана.
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сейчас у Гацкана спорт-бар на Пушкинской с отличным пивом.
+2
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Ответ woody_one
Верблум был игроком жестким, местами грязным, но точно не костоломом. Чего не скажешь про Гацкана.
Я вот тоже вспоминал-вспоминал – не могу вспомнить, чтобы у Вернблума была какая-то плохая репутация. Его называли именно жëстким, но не костоломом – каким и должен быть опорник.
+3
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Гацкан даже шипа от бусты Вернблума не стоит по вкладу в результат команды, по духу, по игровым качествам в конце концов.

таких футболистов во всей истории российского футбола было не так-то много
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Ответ Дядя ТУРА
В смысле не костолом ахах?)
А кого он сломал?
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Ответ Severfan
Гацкан даже шипа от бусты Вернблума не стоит по вкладу в результат команды, по духу, по игровым качествам в конце концов. таких футболистов во всей истории российского футбола было не так-то много
Любит ЦСКА... ну в принципе всё понятно, тогда получается любой болельщик Ростова скажет обратное. Нужно объективнее быть, чудак.
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