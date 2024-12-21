«Байер» выиграл 8 матчей подряд с общим счетом 23:5. Дальше – выезд в Дортмунд к «Боруссии»
«Байер» продлил победную серию до 8 матчей.
Команда Хаби Алонсо сегодня разгромила «Фрайбург» в 15-м туре Бундеслиги – 5:1.
Начиная с 23 ноября леверкузенцы также обыграли «Хайденхайм» (5:2), «Зальцбург» (5:0), «Унион» (2:1), «Баварию» (1:0), «Санкт-Паули» (2:1), «Интер» (1:0) и «Аугсбург» (2:0).
10 января «Байер» выступит в гостях у «Боруссии» Дортмунд.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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