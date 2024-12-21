Лапорта о «Барсе»: «Если бы в августе нам сказали, что к концу декабря мы будем первыми в Ла Лиге и вторыми в ЛЧ, мы бы подписались под этим»

Жоан Лапорта оценил текущее положение «Барселоны».

«Если бы в августе нам сказали, что к концу декабря мы будем первыми в Ла Лиге и вторыми в Лиге чемпионов, мы бы подписались под этим.

Да, последние неудачи отрезвили нас, потому что у нас была комфортная и обнадеживающая позиция в Ла Лиге, но команда заслуживает доверия», – сказал президент «Барселоны».

Каталонцы лидируют в таблице и опережают «Атлетико» по дополнительным показателям перед очным матчем сегодня. У «Реала» на 1 очко меньше, при этом у мадридских команд по игре в запасе.