Лапорта о «Барсе»: «Я был здесь при Райкарде, бравшем ЛЧ в 2006-м, и при Пепе в 2009-м. Нынешняя команда еще не оправдала ожиданий, пусть не думают, что все сделано»

Жоан Лапорта заявил, что нынешней «Барсе» еще предстоит оправдать надежды.

«Важно отметить, что команда еще ничего не выиграла. Пусть не думают, что все сделано.

Я говорю это как человек, который был здесь в эпоху Райкарда , выигравшего Лигу чемпионов в 2006 году, и в эпоху Пепа в Риме в 2009-м. Это были команды, которые завоевали многое.

Нынешняя команда пока еще не оправдала возложенных ожиданий, но надежда остается. Если команда продолжит с тем же настроем, с которым она стартовала в Ла Лиге , все будет хорошо», – сказал президент «Барселоны».

Каталонцы лидируют в таблице и опережают «Атлетико» по дополнительным показателям перед очным матчем сегодня. У «Реала» на 1 очко меньше, при этом у мадридских команд по игре в запасе.