Пеп об 1:2 от «Астон Виллы»: «Ман Сити» провалился во 2-м тайме, мы плохо реализуем моменты и пропускаем голы. Рано или поздно обретем уверенность»

Пеп Гвардиола высказался о поражении от «Астон Виллы» (1:2).

«Мы провели очень хороший первый тайм, но во втором провалились. Мы изменили прессинг, потому что Джон [Стоунз] не смог продолжить игру [из-за повреждения]. Поздравляю «Астон Виллу » и желаю им двигаться дальше в том же духе.

В среднем блоке они очень сильны. У нас были хорошие моменты, больше, чем в матче с «МЮ», но во втором тайме мы сбавили, и наш прессинг был недостаточно хорош.

Мы испытывали трудности и не могли ничего поделать. В конце мы забили гол, но слишком поздно. Мы плохо реализуем моменты и пропускаем голы».

О возвращении уверенности

«Шаг за шагом. У нас в команде есть сильные личности, и рано или поздно мы ее обретем».

О необходимости изменить подход

«Да, я должен это сделать. Поддерживать своих игроков – вот что изменится», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » в интервью TNT Sports.