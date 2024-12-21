Пеп об 1:2 от «Астон Виллы»: «Ман Сити» провалился во 2-м тайме, мы плохо реализуем моменты и пропускаем голы. Рано или поздно обретем уверенность»
«Мы провели очень хороший первый тайм, но во втором провалились. Мы изменили прессинг, потому что Джон [Стоунз] не смог продолжить игру [из-за повреждения]. Поздравляю «Астон Виллу» и желаю им двигаться дальше в том же духе.
В среднем блоке они очень сильны. У нас были хорошие моменты, больше, чем в матче с «МЮ», но во втором тайме мы сбавили, и наш прессинг был недостаточно хорош.
Мы испытывали трудности и не могли ничего поделать. В конце мы забили гол, но слишком поздно. Мы плохо реализуем моменты и пропускаем голы».
О возвращении уверенности
«Шаг за шагом. У нас в команде есть сильные личности, и рано или поздно мы ее обретем».
О необходимости изменить подход
«Да, я должен это сделать. Поддерживать своих игроков – вот что изменится», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью TNT Sports.
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