Эмери о 2:1 с «Ман Сити»: «Астон Вилла» навязала свою игру и доминировала во втором тайме. Сегодня мы показали отличный футбол»

Унаи Эмери доволен игрой «Астон Виллы» в матче против «Ман Сити» (2:1).

«Мы всегда стараемся быть позитивными. В некоторых матчах мы, возможно, играем не так, как нам хочется, но сегодня мы показали отличный футбол.

Мы чувствуем себя уверенно, в первом тайме сыграли очень хорошо, во втором тайме больше контролировали мяч, проникали в штрафную и забили второй гол, навязали свою игру и доминировали».

О распределении игрового времени между Олли Уоткинсом и Джоном Дураном

«Мы работаем с игроками, чтобы они показывали стабильность в игре. Сегодня Джон Дуран сыграл великолепно, Уоткинс тоже фантастический игрок, он очень важен для нас.

Конечно, нужно работать с обоими нападающими, иногда они играют вместе. Я очень доволен ими».

О Моргане Роджерсе

«Сегодня он сыграл великолепно, он очень важен для нас. Через него мы возвращаем свой уровень игры, потому что он связывает нападающих с полузащитниками и вингерами.

Сегодня он сыграл фантастически во втором тайме, взаимодействуя с нападающими и забив гол. Ему нужно добавлять голы в свою статистику, и сегодня он был великолепен», – сказал главный тренер «Астон Виллы » в интервью TNT Sports.