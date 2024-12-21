Эмери о 2:1 с «Ман Сити»: «Астон Вилла» навязала свою игру и доминировала во втором тайме. Сегодня мы показали отличный футбол»
«Мы всегда стараемся быть позитивными. В некоторых матчах мы, возможно, играем не так, как нам хочется, но сегодня мы показали отличный футбол.
Мы чувствуем себя уверенно, в первом тайме сыграли очень хорошо, во втором тайме больше контролировали мяч, проникали в штрафную и забили второй гол, навязали свою игру и доминировали».
О распределении игрового времени между Олли Уоткинсом и Джоном Дураном
«Мы работаем с игроками, чтобы они показывали стабильность в игре. Сегодня Джон Дуран сыграл великолепно, Уоткинс тоже фантастический игрок, он очень важен для нас.
Конечно, нужно работать с обоими нападающими, иногда они играют вместе. Я очень доволен ими».
О Моргане Роджерсе
«Сегодня он сыграл великолепно, он очень важен для нас. Через него мы возвращаем свой уровень игры, потому что он связывает нападающих с полузащитниками и вингерами.
Сегодня он сыграл фантастически во втором тайме, взаимодействуя с нападающими и забив гол. Ему нужно добавлять голы в свою статистику, и сегодня он был великолепен», – сказал главный тренер «Астон Виллы» в интервью TNT Sports.
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