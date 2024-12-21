Гвардиола во второй раз в тренерской карьере проиграл «Астон Вилле». Предыдущее поражение случилось год назад
«Манчестер Сити» в гостях уступил «Астон Вилле» (1:2) в 17-м туре АПЛ.
Это второе поражение Пепа Гвардиолы от «Астон Виллы» в качестве тренера. Предыдущее случилось в 15-м туре АПЛ в прошлом сезоне – 0:1. Всего Гвардиола провел против «вилланов» 12 матчей (9 побед, 2 поражения и ничья).
У тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери 2 победы и 6 поражений в играх против «горожан».
«Атлетико» летит к рекорду, но «Барселона» – худший соперник для Симеоне. Серия прервется?
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем