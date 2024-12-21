Гвардиола во второй раз в тренерской карьере проиграл «Астон Вилле». Предыдущее поражение случилось год назад

«Манчестер Сити» в гостях уступил «Астон Вилле» (1:2) в 17-м туре АПЛ.

Это второе поражение Пепа Гвардиолы от «Астон Виллы» в качестве тренера. Предыдущее случилось в 15-м туре АПЛ в прошлом сезоне – 0:1. Всего Гвардиола провел против «вилланов» 12 матчей (9 побед, 2 поражения и ничья).

У тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери 2 победы и 6 поражений в играх против «горожан».

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