Пеп о «Сити»: «Было 8 лет невероятных результатов, а теперь 40-45 дней плохих. Сейчас на возвращение нужно больше времени»
Пеп Гвардиола высказался о трудностях «Манчестер Сити».
«Я справляюсь и хорошими, и с плохими моментами. В моей тренерской карьере были плохие моменты, но мы смогли вернуться, а сейчас это занимает больше времени.
Я извлекаю из этого опыт. У меня было 40 плохих дней с точки зрения результатов. Это так, если сравнивать с восемью годами, которые были намного лучше.
Было 8 лет невероятных [результатов], а теперь у нас 40-45 дней [плохих результатов]», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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