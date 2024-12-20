Пеп о «Сити»: «Было 8 лет невероятных результатов, а теперь 40-45 дней плохих. Сейчас на возвращение нужно больше времени»

Пеп Гвардиола высказался о трудностях «Манчестер Сити».

«Я справляюсь и хорошими, и с плохими моментами. В моей тренерской карьере были плохие моменты, но мы смогли вернуться, а сейчас это занимает больше времени.

Я извлекаю из этого опыт. У меня было 40 плохих дней с точки зрения результатов. Это так, если сравнивать с восемью годами, которые были намного лучше.

Было 8 лет невероятных [результатов], а теперь у нас 40-45 дней [плохих результатов]», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».