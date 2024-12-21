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  • «Чемпионство разыграют «Зенит» и «Спартак». «Краснодар» и «Динамо» поспорят за 3-е место с «Локо». Агент Минасов о гонке в РПЛ
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«Чемпионство разыграют «Зенит» и «Спартак». «Краснодар» и «Динамо» поспорят за 3-е место с «Локо». Агент Минасов о гонке в РПЛ

Арсен Минасов считает, что титул в Мир РПЛ разыграют «Зенит» и «Спартак».

– Какая команда, на ваш взгляд, является главным фаворитом РПЛ?

– Я думаю, в этом году чемпионство разыграют «Зенит» и «Спартак». Сегодня «Спартак» выглядит предпочтительнее, но как будет к очной встрече в марте, сказать затруднительно: подготовка, трансферы – все это непременно скажется. Но что-то мне подсказывает, что в этом году «Спартак» может стать чемпионом.

«Краснодар» и «Динамо»? Скорее всего, они с «Локомотивом» будут оспаривать третье место.

– Если бы вы играли за «Зенит» в футбольном симуляторе, купили бы себе Сильянова и Хлусевича и продали бы Клаудиньо с Венделом?

– Сильянова бы точно не купил. Хлусевича? Ну, может быть, хотя, скорее всего, не взял бы ни того, ни другого. 

Клаудиньо и Вендела продал бы. Во-первых, мне кажется, у ребят уже не та мотивация, а во-вторых, сейчас на них еще есть спрос, за них пока реально выручить вполне приличные деньги. Однако взамен необходимо приобрести игроков хорошего уровня, чтобы они смогли вырасти в «Зените», – сказал футбольный агент.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bobsoccer
logoСпартак
logoЗенит
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАрсен Минасов
logoЛокомотив
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