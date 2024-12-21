Педро вызван в молодежную сборную Бразилии для участия в чемпионате Южной Америки U20
Вингер «Зенита» Педро вызван в молодежную сборную Бразилии.
18-летний игрок попал в список футболистов, приглашенных для участия в чемпионате Южной Америки U20, который пройдет в Венесуэле с 23 января по 16 февраля 2025 года.
Педро уже становился победителем чемпионата Южной Америки U20 в феврале 2023-го. Всего в 9 матчах за молодежку на его счету 2 гола и 2 ассиста.
В 17 играх сезона Мир РПЛ Педро забил 2 мяча и сделал 2 голевую передачу.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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