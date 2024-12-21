«Дасаев был лучшим вратарем мира, Акинфеева не признавали лучшим в мире. Игроков из разных эпох можно сравнивать только по титулам и званиям». Сарычев о голкиперах
Валерий Сарычев высказался об Игоре Акинфееве и Ринате Дасаеве.
— Как смотрите на феномен Акинфеева, и можно ли его сравнивать с Дасаевым?
— Не понимаю, как можно сравнивать вратарей из двух разных эпох. Только по достижениям, по титулам и званиям. Не я придумал, это специалисты признали – Дасаев был лучшим вратарем мира. Акинфеева не признавали лучшим в мире. А как еще сравнивать?
Можно сравнить карьеру. Акинфеев не играл за границей, он всю карьеру отдал одному клубу, он идол болельщиков ЦСКА. У каждого футболиста, вратаря есть потенциал. Акинфеев, на мой взгляд, свой потенциал реализовал на сто процентов – и это образец для подражания. На него надо равняться, – сказал бывший голкипер «Торпедо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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